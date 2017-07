EL : Bordeaux affrontera Videoton au 3e tour préliminaire

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Alors que le second tour préliminaire de l'Europa League se terminait ce jeudi soir, Bordeaux connaît désormais son adversaire. Et ce sera Videoton ! Grâce à sa victoire 3-0 à l'aller, le club hongrois est effectivement venu à bout du Nomme Kalju suite à un match nul au retour (1-1). Lors du 3e tour de qualification, les Girondins accueilleront donc Videoton le jeudi 27 juillet avant de se rendre à Székesfehérvár une semaine plus tard.