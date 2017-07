Bordeaux : Une seule offre pour deux joueurs au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Premier League.

On l'a appris en fin de semaine, Fulham s'intéresse actuellement à deux joueurs des Girondins, Diego Rolan et Maxime Poundjé. Du côté de Bordeaux, on semble prêt à écouter le club de D2 anglaise, d'autant plus que les offres sont rares pour ces deux footballeurs peu utilisés par Jocelyn Gourvennec. Mais les choses semblent vouloir s'accélérer puisque le compte @Girondinfos annonce que Fulham a fait une offre conjointe pour Rolan et Poundjé. La formation londonienne aurait proposé entre 8 et 9 millions d'euros pour recruter les deux joueurs, et Bordeaux semble prêt à dire oui.

Diego Rolan a ainsi été autorisé à se rendre à Londres ce week-end afin de négocier les termes de son contrat avec le club anglais. Mais si Fulham semblait tenir la corde, Newcastle serait également entré tardivement dans la danse et pourrait défaire ce double deal. Quoi qu'il en soit, l'opération devrait vite se faire, les Girondins de Bordeaux étant décidés à avoir très rapidement un effectif stable afin de préparer cette saison qui va commencer de bonne heure avec l'Europa League.