Bordeaux : Sertic menacé de mort et placé sous protection

Dans : Bordeaux, Mercato, OM.

Tout proche de rejoindre Marseille alors qu’il approche de la fin de son contrat à Bordeaux, Grégory Sertic déclenche la colère des supporters girondins.

Certes, les deux clubs ont une rivalité prononcée, mais il y a des limites, et elles ont été allègrement franchies. En effet, Sud Ouest explique ce dimanche que le milieu de terrain du club aquitain a reçu des menaces de mort non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans un paquet reçu à son domicile. Le club a été alerté et a mis rapidement en place différentes mesures de sécurité, dont la surveillance du domicile mais aussi de sa compagne, originaire de Marseille et qui a été raccompagnée chez elle par des membres du service de sécurité du club après le départ des joueurs pour Nancy ce week-end.

De même, en l’absence du joueur, sa maison fait l’objet d’une surveillance pour éviter des jets de projectiles ou des inscriptions sur les murs. En ce qui concerne son transfert, la situation n’a pas vraiment avancé ce dimanche, l’OM n’ayant pas effectué de nouvelle proposition après la première à hauteur de 1 ME et refusée par Bordeaux.