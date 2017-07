Bordeaux : Newcastle bouscule tout dans un dossier en attaque

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Sur le départ, Diego Rolan n’est plus convoqué par Jocelyn Gourvennec pour les matchs amicaux des Girondins de Bordeaux. L’international uruguayen a un bon de sortie et le club au scapulaire s’est d’ores et déjà entendu avec Fulham au sujet du transfert de celui qui a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Mais visiblement, l’attaquant des Girondins n’a pas franchement l’intention de faire un tour en deuxième division anglaise. Il souhaiterait rejoindre Newcastle, promu en Premier League. Jusqu’à maintenant, les Magpies n’étaient pas encore passés à l’action.

Mais les choses semblent changer et s’accélérer dans ce dossier. Selon les informations du Chronicle Live, Rafael Benitez aurait donné son accord à ses dirigeants pour le recrutement de Diego Rolan. Les Magpies « chercheraient désormais à signer » le joueur, indique le média. Newcastle, qui finalise actuellement l’arrivée de Jacob Murphy (Norwich City) devrait entamer dans les prochaines heures des négociations avec les Girondins de Bordeaux, qui réclament 5 millions d’euros au minimum pour lâcher son buteur.