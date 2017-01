Bordeaux : Gourvennec promet une fin de mercato agitée

Dans : Bordeaux, Mercato.

Très discrets lors de ce mercato hivernal, les Girondins de Bordeaux devraient logiquement passer à l'action lors du sprint final. C'est en tout cas la volonté de Jocelyn Gourvennec.

Neuvième de Ligue 1 après son succès face à Toulouse (1-0), Bordeaux est pleinement en course pour le Top 5, situé à deux petites unités. Mais pour accrocher une place européenne à l'issue de la saison, le FCGB doit se renforcer au cours du mois de janvier. Sauf que pour l'instant, le mercato bordelais est bien calme. Si Isaac Kiese Thelin est parti en prêt à Anderlecht et que Laborde est pisté par plusieurs clubs européens, le club au scapulaire veut surtout s'activer du côté des arrivées. Deux nouvelles recrues sont espérées par Jocelyn Gourvennec, qui attend un milieu de terrain et un attaquant. Mais ces deux dossiers seront difficiles à boucler cet hiver, surtout sans grands moyens...

« On a dit que l’on voulait deux joueurs, un au milieu et un dans le secteur offensif. On y travaille, mais ce n’est pas un marché facile. On a des moyens, mais pas non plus beaucoup. Ce qui est délicat en janvier, c’est qu’il faut payer le juste prix et trouver le profil que l’on souhaite. Ce n’est pas le tout de recruter pour recruter. J’espère que ce sera possible avant le 31 janvier », a avoué, dans les colonnes de Sud Ouest, l'entraîneur bordelais, qui espère donc accueillir deux nouveaux joueurs avec un bon rapport qualité - prix d'ici à la fin de ce mercato hivernal.