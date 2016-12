Bordeaux : Gourvennec compte sur le mercato pour respirer

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec (entraîneur des Girondins de Bordeaux après le nul face à Nice) : « Je vais faire attention de ne pas être trop positif. C'était une belle soirée de foot, un très beau match face à une très bonne équipe de Nice dure à jouer avec très peu de déchet. On a fait un gros match contre un adversaire de qualité, on prend un point. On n'a pas été suffisamment efficace. Avec de l'efficacité, cela aurait été une soirée parfaite. Nice nous a bien gênés en première mi-temps dans la récupération, il y a la très grosse occasion de Plea qui ne cadre pas. Je suis satisfait du visage que l'on a montré, c'est plus digne des Girondins. On n'a pas un jeu aussi élaboré que celui de Nice, eux cela fait cinq saisons qu'ils ont ce modèle, nous six mois. On répond plus présent quand on est le dos au mur. Avoir 25 points à la trêve, on est en deçà de ce que j'espérais, j'avais tablé sur 30. Il y a eu quelques tournants que l'on a mal négociés. C'est bien de partir sur la courte trêve sur cette note-là. Le mercato sera intéressant à bien négocier pour avoir un peu d'oxygène. On va y travailler.»