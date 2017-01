Bordeaux : Carrasso revient pour le derby de la Garonne

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Blessé au genou gauche il y a deux mois, Cédric Carrasso va faire son retour dans le groupe des Girondins de Bordeaux ce week-end. Le gardien des Marine et Blanc s’entraîne à nouveau normalement mais n’est pas certain d’être titularisé pour le derby contre Toulouse samedi (20h). « Je n'ai pas pris de décision, a confié l’entraîneur Jocelyn Gourvennec. Je crois que c'est prématuré. Il a fait une bonne semaine. Le plus important c'est qu'il se sente bien. » Si le technicien estime que Carrasso est encore un peu juste, c’est de nouveau Jérôme Prior qui sera aligné.