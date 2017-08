Angers : Mangani est trop précieux pour partir avoue Moulin

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, après la victoire à Amiens (0-2) : « On a eu quelques soucis sur la gestion de leurs milieux de terrain en première période. Sur la deuxième, on a senti qu'on avait beaucoup plus l'emprise sur le match et le jeu. On aurait même pu tuer le suspense en marquant un troisième but, mais on manque deux occasions. On se doit d'être exigeant pour continuer à progresser. Les automatismes commencent à exister. C'est une première victoire, qui plus est à l'extérieur, donc c'est une belle soirée. On est encore très loin de ce qu'on est capable de faire, mais ça a suffi pour l'emporter donc il faut féliciter les joueurs. Le mercato de Mangani ? Avec un but et une passe décisive, il a été capital pour nous. Il commence la saison comme il avait fini la dernière. On a confiance en lui et on a besoin de lui. Il ne partira pas car aucun joueur ne quittera le groupe ».