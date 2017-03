EDF : Mbappé va être appelé, d’autres surprises en vue ?

Dans : Equipe de France, Monaco, OL.

La « fusée » Kylian Mbappé est sur un nuage actuellement, en témoigne son incroyable statistique de 11 buts marqués sur ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Dans la prometteuse escouade offensive de l’équipe de France, Didier Deschamps va dévoiler une liste qui devrait comporter le nom du jeune attaquant monégasque. Pour faire de la place, le sélectionneur national ne manque pas de choix, puisque Kingsley Coman joue peu au Bayern Munich, Anthony Martial a aussi ce problème à Manchester United. Des place se libèrent, mais plusieurs joueurs poussent également comme Florian Thauvin (Marseille) et Alexandre Lacazette (Lyon).

Une sacrée concurrence qui comprend également les candidatures de Thomas Lemar et Nabil Fékir, alors que quelques cadres ou ex-cadres comme Cabaye et Sissoko, en difficulté en Angleterre, pourraient en faire les frais. A moins que Didier Deschamps, qui n’est pas un habitué en la matière, ne sorte une surprise de son chapeau. On pense au solide Corentin Tolisso, ou à un Tiémoué Bakayoko qui réalise une saison pleine à l’AS Monaco. La liste sera rendue publique ce jeudi à 14h00.