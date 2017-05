Real : Contre la Juve, on peut compter sur Cristiano Ronaldo

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Battu par l’Atlético Madrid (2-1) mercredi, le Real Madrid s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions grâce à son large succès à l’aller (3-0).

Même bousculés, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont pas paniqué en début de match. « C'est le football, on savait qu'ils allaient bien débuter la rencontre, a commenté le Portugais. Ils ont eu la chance de marquer leurs deux buts mais on savait qu'un but les tuerait. Nous avons plus d'expérience, même s'ils ont très bien joué. Rien n'a été facile pour nous, il faut se battre jusqu'au bout et l'équipe est en forme. » De son côté, l’attaquant madrilène n’a pas réalisé son meilleur match à Vicente Calderon.

Mais pour la finale contre la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo annonce une toute autre prestation. « C'est 50-50 pour la finale, a estimé CR7. Nous avons un grand effectif, nous le démontrons chaque semaine. Notre équipe est très complète et maintenant il faut gagner la Ligue des Champions. Sur un plan personnel, je me sens très bien je crois que j'ai démontré dans les matchs clés que je pouvais répondre présent. Je me prépare à être au meilleur niveau pour cette finale. » Entre un quadruple Ballon d’Or en forme et une défense quasi imprenable, ça promet.