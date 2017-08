LdC : PSG, ASM... Pierre Ménès parle de « groupes très jouables »

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, Monaco.

Ce jeudi soir, l'UEFA a procédé au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et celui-ci a été plutôt clément pour les deux formations de Ligue 1 présentes. Si l'AS Monaco jouera dans un groupe très accessible, avec Porto, Besiktas, et le RB Leipzig, le Paris Saint-Germain devra tout de même se défaire du Bayern Munich dans le Groupe B, tout en affrontant Anderlecht et le Celtic Glasgow. Mais pas d’inquiétude, selon Pierre Ménès.

« Deux groupes très jouables pour nos représentants en Ligue des Champions », a lancé, sur Twitter, le journaliste de Canal+, qui estime donc que les deux clubs français ont de grandes chances d'aller en huitième de finale.