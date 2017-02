LdC : Messi et Neymar interdits de séjour pour la finale comme Aurier ?

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Les chances de voir le FC Barcelone atteindre la finale de la Ligue des champions sont assez faibles compte tenu de la gifle prise par le club catalan au Parc des Princes face au PSG. Mais gouverner c'est prévoir et les dirigeants du Barça se seraient déjà renseignés sur la possibilité de voir Lionel Messi et Neymar être interdits de séjour au Royaume-Uni lors de la finale qui se jouera le samedi 3 juin au Pays de Galles dans le Millenium Stadium. En effet, on l'a vu lors du match Arsenal-PSG de l'automne dernier, les autorités anglaises ont refusé l'entrée dans le pays de Serge Aurier car il avait été condamné en première instance par la justice française, et cela même si le défenseur du PSG a fait appel de cette sanction.

Et le président de l'UEFA a déjà répondu à cette question dans un entretien accordé au New York Times, Aleksander Ceferin ne cachant pas son inquiétude. « J’ai été très déçu que Serge Aurier ne soit pas autorisé à entrer en Angleterre. Cela sera encore pire quand le Brexit va être appliqué, nous pourrions avoir de sérieux problèmes. Si nous constatons que les joueurs ne peuvent pas aller au Royaume-Uni car ils sont impliqués dans une procédure quelconque, alors nous réfléchirons au fait de savoir s’il faut jouer des matches européens là-bas. Neymar et Lionel Messi sont cités dans une affaire. Cette année, la finale de la C1 a lieu à Cardiff. Imaginez qu’ils ne puissent pas rentrer dans ce pays. C’est un gros souci pour nous que les joueurs anglais puissent voyager n’importe où mais que les joueurs des autres équipes ne puissent pas voyager en Angleterre (…) Nous allons devoir parler avec le gouvernement britannique et je suis certain que la fédération anglaise va nous aider », a expliqué Aleksander Ceferin, conscient que ce problème risque de prendre de l’ampleur dans les années qui viennent.