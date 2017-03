LdC : Ancelotti impatient de revenir à Madrid

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Carlo Ancelotti, entraineur du Bayern Munich, à propos du tirage au sort de la Ligue des Champions qui verra son équipe affronter le Real Madrid, son ex-club : « Je connais très bien le Real. Ils seront très difficiles à jouer. Ça sera spécial pour moi, je suis très enthousiaste à l'idée de jouer contre le Real et de retourner à Madrid. Nous croyons en nous et nous avons une chance de passer. Nous voulons être la meilleure équipe et remporter la Champion's League. Nous nous connaissons bien, il n'y a pas de secrets. Le fait que je sois entraîneur ici ne constituera pas un avantage ».