Dans une ambiance de folie, avec un stade qui avait commencé à bien se remplir dès 15h00, Naples a reçu le Real Madrid en grandes pompes. Et à la demande de leur talisman Marek Hamsik, les tifosis ont crié le mot « Champions » à pleins poumons lors de la diffusion de l’hymne officielle de la compétition. Effet garanti, même bien au-delà du stade.

Hamsik said he wanted "the Champions" anthem heard as far as Turin. Think they almost did! #Napoli #NapoliReal pic.twitter.com/DaMaytPrmO