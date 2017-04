Cristiano Ronaldo et l'arbitre, c'était trop pour le Bayern Munich

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans un match fou qui a tourné dans tous les sens, c’est le Real Madrid qui s’est qualifié face au Bayern Munich avec une victoire 4-2 après prolongation. Mais outre le triplé de Cristiano Ronaldo, ce sont trois énormes erreurs d’arbitrage qui ont favorisé les Merengue qui vont faire parler.

Arrivé à Bernabeu avec de gros regrets après le scénario du match aller, le Bayern Munich démontrait d’entrée de jeu qu’il avait bien l’intention de remonter le score. Au cours d’une première période au rythme fou, les occasions se succédaient, principalement pour les Bavarois mais le score était miraculeusement de 0-0 à la pause.

Cela changeait rapidement après le repos avec l’ouverture du score de Lewandowski sur une pénalty, après une faute sur Robben (0-1, 52e). Le Real était clairement dans le dur, mais il fallait un Cristiano Ronaldo efficace de la tête pour tromper Neuer et remettre les pendules à l’heure (1-1, 76e). Le match prenait une tournure démente avec le but contre son camp de Sergio Ramos, qui interceptait une remise de Muller dans sa surface pour tromper son gardien (1-2, 78e). Les tournants du match se multipliaient, mais malheureusement, M. Kassai y était pour beaucoup. Tout d’abord avec l’expulsion de Vidal, qui était certes au bord du rouge depuis quelques minutes, mais se voyait sanctionné d’un deuxième jaune pour un tacle absolument parfait (84e). Cela devenait forcément plus dur pour le Bayern Munich, mais le match restait équilibré jusqu’à la prolongation, et même jusqu’aux erreurs arbitrales suivantes.

Sur un centre, Cristiano Ronaldo, nettement hors-jeu, n’était pas signalé et prenait le temps de contrôler pour battre Neuer (2-2, 105e). Dès lors, le Bayern craquait et sur une percée de Marcelo, l’offrande permettait à CR7 d’inscrire un triplé, malgré une nouvelle position de hors-jeu, le révélateur étant impitoyable (3-2, 109e). Le dernier but d’Asensio d’un tir croisé était anecdotique (4-2, 112e), le Real Madrid ayant désormais validé son billet pour les demi-finales, même si le Bayern Munich va avoir beaucoup de mal à digérer le résultat et la manière dont s’est déroulée cette demi-finale.