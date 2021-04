Ang: Thierry Henry détruit ce Arsenal version US

Dans : Super League.

Dans une interview pour le Telegraph, Thierry Henry a taclé Stan Kroenke et la direction d'Arsenal, se montrant fortement opposé à un projet de Super Ligue.

Absent du premier plan européen depuis de nombreuses saisons maintenant, Arsenal faisait pourtant partie des 12 clubs fondateurs de la Super Ligue. Si la situation peut prêter à sourire, elle n'a pas du tout plu aux fans des Gunners, qui n'ont pas hésité à manifester devant l'Emirates Stadium et réclamer le départ de Stan Kroenke, l'actionnaire américain du club. Discret dans les médias depuis l'apparition du projet Super Ligue, Thierry Henry est sorti du silence lors d'un entretien accordé au Telegraph. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que « Titi » a un avis bien tranché sur la question.

« Arsenal appartient à ses fans, j'aime le club et je le supporterai jusqu'à ma mort. Mais je ne le reconnais plus et ce qui vient d'arriver, avec la tentative de rejoindre une ligue fermée, n'a pas de sens à mes yeux. Ces gens-là ont dirigé Arsenal comme une entreprise, pas comme un club de football, et ils ont révélé leurs intentions. Peut-être que c'est un manque de compréhension des valeurs du football, peut-être que la tentation de l'argent était trop grande. Mais quoi qu'il en soit, ils ont eu tort » a regretté le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Un club en perte de vitesse

À l'époque de Thierry Henry, Arsenal faisait partie des toutes meilleurs équipes européennes et disputait régulièrement les phases finales de Ligue des Champions. Une époque qui paraît lointaine alors que les Gunners, bien que qualifiés pour les demi-finale de la Ligue Europa, ne pointent qu'à une terrible neuvième place en Premier League. Un statut que le club doit retrouver au plus vite, et pour Thierry Henry, cela passe par une politique sportive plus respectueuse des supporters et moins orientée vers l'argent.

« Je n'avais jamais pris position sur ces sujets, mais ce qui s'est passé récemment m'a fait réaliser que le club appartient aux fans. Je suis fier de ce qu'ils ont réussi à faire, pas que les supporters des Gunners, mais tous les supporters. Le résultat est une victoire pour le football. Quand je suis arrivé, j'entendais souvent dire 'Mon second club, si je devais choisir, c'est Arsenal', à cause de leur histoire, de leur culture. Mais je n'entends plus ce discours et ça fait mal. Il faut retrouver cette image, il faut retrouver notre identité » a enchaîné la légende du club. Absent de la Ligue des Champions depuis la saison 2016/2017, Arsenal tentera de sauver une saison bien décevante en remportant la Ligue Europa.