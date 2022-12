Cdm : Neymar 2026, la grande annonce !

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Éliminé de la Coupe du monde 2022 par la Croatie en quart de finale, le Brésil a beaucoup déçu durant ce mondial au Qatar. Touché physiologiquement par cette défaite, Neymar pourrait être tenté d'arrêter avec la sélection brésilienne. Ronaldo dit non !

Neymar l'avait annoncé il y a plusieurs mois, la Coupe du monde 2022 sera très probablement sa dernière. Des déclarations qui laissaient croire un manque d'envie de se battre avec sa sélection ou même de continuer au plus haut niveau. Pourtant, le joueur de 30 ans a tout donné pour être apte physiquement au Qatar, malgré sa blessure lors du premier match du Brésil contre la Serbie. Buteur contre la Croatie, Neymar n'a pas pu éviter la défaite aux tirs au but. Une immense déception pour l'attaquant du PSG qui n'a pas encore pris de décision sur son avenir. Ronaldo Nazario espère cependant que le co-meilleur buteur du Brésil (77 buts) sera bien présent pour défendre les couleurs de la Seleçao en 2026.

Ronaldo milite pour la présence de Neymar au mondial 2026

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Je pense que Neymar est très contrarié par le résultat de la Coupe du monde pour l'équipe nationale du Brésil. Il est normal qu'il se sente ainsi pour l'instant, mais je suis également sûr qu'il reviendra plus fort et continuera à jouer avec l'équipe nationale. Il est encore jeune. Je pense qu'il peut jouer la prochaine Coupe du monde » a confié le double champion du monde lors d'une conférence de presse à Doha. Ronaldo estime qu'en 2026, lorsque Neymar aura 34 ans, il sera encore en mesure de se battre pour offrir une sixième étoile au peuple brésilien. La prochaine Coupe du monde se déroulera dans trois pays différents (États-Unis, Mexique, Canada) avec un format inédit, comprenant 48 équipes. Reste à savoir si Neymar aura la force de continuer avec le Brésil, lui qui ne semble pas motivé pour se maintenir au plus haut niveau pour de longues années, comme il l'avait confié dans un documentaire cet automne.