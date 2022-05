Yohan Mollo volé de 10 millions d'euros par ses agents

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Toujours footballeur en amateur à Hyères, Yohan Mollo a de graves soucis bancaires. L'ancien joueur de Caen, Monaco et Saint-Etienne a révélé avoir été escroqué par ses agents pour plusieurs millions d'euros.

Joueur de caractère, Yohan Mollo a été un acteur remarqué du championnat de France de Ligue 1 pendant les années 2000-2010. Son parcours l'a amené à Monaco, à Caen, à Nancy et à Saint-Etienne. Il a aussi joué à l'étranger dans des clubs renommés comme Fulham ou le Zenith Saint-Pétersbourg. Son dernier club professionnel était le Panathinaikos avant de venir rejoindre le Hyères FC en National 2 l'été dernier. En théorie, le milieu de terrain n'a plus rien à gagner dans le football et peut désormais jouer pour le plaisir. Toutefois, son après-carrière tourne au cauchemar puisqu'il a révélé avoir été escroqué par ses anciens agents. Cela lui aurait coûté au moins dix millions d'euros.

Interdit bancaire, Mollo se tourne maintenant vers la justice

Yohan Mollo a décrit son parcours et son histoire pour Le média carré. Un peu naïf, il s'est fait induire en erreur par ses anciens agents qui lui garantissait un plan fiable pour faire fructifier son argent après le foot. « Assez tôt dans ma carrière, je suis allé dans un bâtiment officiel pour me présenter une assurance vie. On m’expliquait que tout l’argent que je gagnerais, il irait dans cette assurance vie et qu’en fait ça fructifierait pour mon après carrière mais que pendant huit-neuf ans je ne pourrais pas toucher cet argent là. Tous les 31 décembre, je recevais les reçus de ce que j’avais gagné, ça c’était des faux », détaille t-il.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CARRÉ (@lemediacarre)

Mais, dans son dos, ses représentants détournaient l'argent à leur profit, contractant des crédits et des prêts grâce aux informations bancaires de leur client. Ils ont volé de 10 à 15 millions d'euros selon Yohan Mollo, y compris son agent russe quand il jouait au Zenith. Aujourd'hui, la situation de l'ancien stéphanois est précaire et il demande réparation.

« Aujourd’hui, je suis interdit bancaire, fiché à la Banque de France et je suis en procès avec toutes les banques parce que je dois de l’argent de partout. Ce qu’il m’arrive je ne le mérite pas. Les agents qui viennent qui disent je suis ton grand frère. Et aujourd’hui, la seule réponse de toutes ces personnes c’est je ne sais pas de quoi du parles. Un a reconnu les faits. […] J’ai eu une confrontation mercredi dernier et on va dire qu’il y a une date je pense en septembre. Au niveau du jugement on va essayer d’éclairer un peu toutes les pistes. Je réclame mon dû, je réclame la justice », explique t-il. Une histoire brutale et triste qui rappelle encore une fois à quel point le football est un milieu sans pitié, surtout quand des gens malhonnêtes s'en mêlent.