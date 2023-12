Will Still réfléchit à dire oui à Sunderland ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Entraîneur stimulant de la Ligue 1, Will Still a redonné un second souffle au Stade de Reims. Le technicien belge commence à se faire une réputation et a tapé dans l'œil d'un club anglais.

Malgré son manque d'expérience, Will Still s'est imposé comme l'un des entraîneurs les plus prometteurs de la Ligue 1. L'ancien analyste vidéo a sauvé Reims d'une relégation avec une série d'invincibilité de 19 matchs et permet aujourd'hui au club d'être un candidat pour une place en Coupe d'Europe. Récemment, c'est l'Olympique Lyonnais qui a pris des renseignements auprès du coach de 31 ans, après le départ de Fabio Grosso. Mais Will Still semble vouloir terminer la saison à Reims. Toutefois, un intérêt d'un club anglais pourrait probablement faire changer d'avis le Belge, fan inconditionnel du championnat britannique. Selon les informations du média belge DH, Sunderland s'est renseigné pour séduire l'entraîneur rémois après le licenciement de Tony Mowbray et l'entraineur commence à être tenté par l'aventure.

L'Angleterre ouvre ses portes à Will Still

Sixième du Championship avec 30 points, Sunderland était candidat à une montée en début de saison mais après 20 journées disputées, les Black Cats sont largement distancés. Ainsi, les dirigeants de Sunderland aimeraient convaincre Will Still de lui offrir les rênes de l'équipe, afin de remonter le plus rapidement possible en Premier League. Le média belge rapporte également que des contacts ont d'ores et déjà été établis et que l'ancien adjoint du Standard de Liège réfléchit sérieusement à accepter la proposition. Pour le moment, Mike Dodds est en charge de l'équipe en intérimaire mais il ne fait aucun doute que Sunderland va chercher un entraîneur principal pour la suite de la saison. L'occasion est en or pour Will Still qui rêve ouvertement d'entraîner en Angleterre. Reims, actuellement huitième de la Ligue 1, va de son côté tout faire pour conserver son coach, au moins jusqu'à la fin de l'exercice 2023/2024.