Un temps additionnel XXL, la Ligue 1 freine la folie qatarie

A l'heure de la reprise du championnat de Ligue 1, certains se demandent si les arbitres français oseront accorder beaucoup de temps additionnel comme cela a été le cas lors du Mondial. La réponse est connue.

La récente Coupe du Monde a permis à la FIFA de mettre en place différents changements dans l'arbitrage, avec notamment l'introduction d'une VAR semi-automatique sur les positions de hors-jeu, mais aussi un temps de jeu presque effectif. Ainsi lors du match Iran-Angleterre, le temps additionnel avait presque atteint 27 minutes sur l'ensemble des deux périodes. Certains ont apprécié de voir les arbitres gérer ainsi les éventuels gains de temps abusifs, d'autres se sont offusqués de ces matches interminables et qui peuvent tirer physiquement sur les joueurs. Mais même si la France avait deux arbitres au Mondial, Stéphanie Frappart et Clément Turpin, la Ligue 1 ne s'offrira pas cette révolution, alors que pour l'instant l'arbitrage français n'a plus de patron.

La France ne veut pas du temps additionnel version Qatar

S'exprimant dan les colonnes du quotidien sportif sur ce sujet, Éric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres, estime qu'il faut prendre son temps, tout comme cela est e cas pour la sonorisation ou tout un tas d'autres réformes poliment mis aux oubliettes. « Nous nous concerterons en temps et en heure car la problématique de l'augmentation du temps additionnel mérite un débat. Il sera notamment déterminant de consulter la commission médicale de contrôle de la Fédération pour qu'elle donne son accord. Comment jouer quinze minutes de plus sans demander aux médecins ce qu'ils en pensent ? Et pour le football amateur, que fait-on ? On leur fait jouer cent cinq minutes, eux aussi ? », s'interroge l'officiel, qui devrait être soutenu dans cette position par les diffuseurs qui n'ont que moyennement apprécié le temps additionnel extensible comme cela a été le cas au Qatar.