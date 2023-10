Un supporter de Lens tabassé, Le Havre porte plainte

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A l'occasion de la réception de Lens, vendredi soir au Havre, un supporter du club nordiste a été frappé par des fans du club haut-normand. Le HAC a décidé de porter plainte contre les agresseurs.

« À la fin de la rencontre HAC-RC Lens, une bagarre a éclaté entre un supporter lensois et des spectateurs havrais. Blessé, le supporter du RC Lens a été pris en charge par les stadiers, puis par les secouristes et le médecin dédié aux spectateurs, avant de pouvoir quitter l’enceinte. Suite à ces faits de violences, le Club porte plainte contre les spectateurs impliqués et prendra en parallèle des mesures à leur encontre. Le HAC condamne fermement ce type de comportements qui nuit à l’expérience positive que le club souhaite mettre en place sur toutes ses rencontres. Le Stade Océane doit rester une enceinte festive et familiale, pour ce faire, le HAC continuera à être intransigeant envers les spectateurs violents et prendra toutes les mesures permettant de garantir la tranquillité et la sécurité du public », indique le club doyen dans un communiqué. Selon les témoignages, le fan lensois, qui n'était pas dans le parcage, a allumé un fumigène après le but, refusé, à son équipe, et il a été violemment tabassé, l'intervention des stadiers empêchant qu'il soit très sérieusement blessé.