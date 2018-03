Un succès et des cadres reposés, Paris attend le Real

Dans : Ligue 1, ESTAC, PSG.

Privés de plusieurs titulaires blessés ou ménagés, le Paris Saint-Germain s’est logiquement imposé à Troyes (0-2) ce samedi lors de la 28e journée de Ligue 1. Le club de la capitale peut définitivement se concentrer sur le 8e retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid mardi.

Draxler en pointe, Nkunku ailier gauche… Comme prévu, la compo du Paris Saint-Germain était inhabituelle pour affronter Troyes. Mais cela n’a pas empêché les Parisiens de repartir tranquillement avec les trois points. Pendant que Marquinhos, Pastore, Mbappé et Cavani se reposaient, c’est l’homme en forme du PSG qui prenait les choses en main. Il s’agit bien sûr de Di Maria, qui sollicitait le gardien Zelazny à plusieurs reprises en première période, tout comme son compatriote argentin Lo Celso. Mais le portier troyen était chaud !

Il arrêtait même le ciseau de Nkunku presque à bout portant. Sauf qu’au retour des vestiaires, les Parisiens ne plaisantaient plus. Face à des locaux de plus en plus étouffés malgré leur bonne entame, Di Maria, encore lui, profitait d’une superbe passe de Draxler pour tromper Zelazny d’un petit piqué (0-1, 47e). Le plus dur était fait alors l’ailier argentin sortait dès la 56e minute en vue du choc de mardi.

Timothy Weah rate le 0-3

Paris maîtrisait la rencontre mais s’exposait quand même au retour de l’ESTAC, jusqu’au but du jeune Nkunku à la suite d’un bel enchaînement (0-2, 77e). La fin de match permettait ensuite aux gardiens de briller. Tout d’abord avec l’excellente détente d’Areola sur la tentative de Nivet. Puis le Troyen Zelazny qui neutralisait l’une des attractions du match Timothy Weah. Onze arrêts pour le portier de Troyes, un record en L1 cette saison ! Une simple anecdote puisque le PSG l’emporte et attend le Real de pied ferme.