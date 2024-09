TV ‍: Un premier bug et DAZN prend cher

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN n'échappe déjà pas à la critique depuis son arrivée en Ligue 1, mais le bug connu en fin de match de Reims-PSG n'a pas arrangé son cas.

Nouveau diffuseur de la Ligue 1, DAZN n’a clairement pas marqué des points avec son arrivée en France pour un tarif très élevé et une couverture réduite en qualité et en présence aux bords des terrains. A sa décharge, la plateforme britannique a eu très peu de temps pour mettre tout cela en place, la LFP tentant de négocier au mieux le futur contrat pendant plusieurs mois sans y parvenir. Résultat, pour le lancement du championnat, la qualité n’a pas été exceptionnelle mais il n’y a pas eu de couac comme cela avait pu être le cas aux débuts de Mediapro via Téléfoot ou d’Amazon Prime.

La Fan Zone, il y a overdose

🤝| Reims décroche le nul face aux Parisiens ! ⚖️ #SDRPSG pic.twitter.com/9HOvLmilHM — DAZN France (@DAZN_FR) September 21, 2024

La rancoeur est toutefois tenace et un moment de confusion lors de la diffusion du match Reims-PSG de ce samedi a provoqué un déferlement assez disproportionné de critiques et d’insultes. Pendant les arrêts de jeu, DAZN a ainsi fait disparaitre de ses écrans le score et le chronomètre, alors que le match était serré et que cette information est toujours scrutée de près par les téléspectateurs. Dès lors dans la « Fan Zone » que la chaine sportive réserve à ceux qui veulent intervenir sur le match diffusé en direct, les insultes ont plu en mode torrent. « Le forum s’est transformé en règlement de comptes contre le diffuseur, accablé de noms d’oiseaux et de menace de désabonnements. Peut-être était-ce une esquisse de la fameuse expérience évoquée par un responsable de DAZN dans nos colonnes : ‘Le football est pop culture et nous souhaitons pousser cette tendance pour capter une audience transgénérationnelle’ », a ainsi ironisé le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire.

Sur les réseaux, DAZN en prenait aussi pour son grade, plus pour son principe assez intrusif et répétitif de cette fameuse « Fan Zone » que sur le bug technique. Les interventions multiples et la mise en avant des messages de cet espace à l’antenne ont le don d’irriter les suiveurs des matchs, qui aimeraient surtout que la qualité d’image grimpe d’un cran pour la suite de la saison.