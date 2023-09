Droits TV ‍: Un milliard pour ça, la Ligue 1 prend cher

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le week-end a été bien triste en Ligue 1 pour une reprise. Le timing est assez catastrophique à l'heure où des stars sont parties et que le jeu et le spectacle ne sont pas souvent au rendez-vous.

Au moment où l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 vient d’être lancé et connaitra son verdict à l’automne, les temps sont difficiles pour le football français. Non seulement le mercato a vu les clubs de l’élite perdre de nombreux joueurs importants comme Neymar, Messi, Sergio Ramos ou Verratti pour le rayonnement à l’international. En plus de cela, les résultats des clubs tricolores en Coupe d’Europe, à l’image du fiasco de l’OM en tour préliminaire de Ligue des Champions ou de la qualification arrachée par Lille face à Rijeka en Conférence League, sont toujours aussi décevants et la 5e place au classement de l’indice UEFA est en train de s’éloigner au profit des Pays-Bas. Pour ne rien arranger, l’élite comprend désormais 18 clubs, donc une quarantaine de matchs en moins à diffuser.

Le double 0-0 fait très mal

Enfin et surtout, c’est le spectacle proposé ce week-end qui interpelle les suiveurs. Non seulement les « grands » clubs ne font pas vraiment de différence dans le jeu ou dans les résultats, puisque l’OM, l’OL, le PSG, Rennes, Lille, Monaco n’ont pas réussi à s’imposer. Mais en plus, le spectacle proposé est assez triste. L’enchainement du 0-0 de l’OM face à Toulouse puis de l’OL contre Le Havre a été difficile à digérer, et a surtout provoqué de l’incompréhension, voire des moqueries, sur la volonté de la Ligue de voir les droits TV être revus à la hausse.

Le seul qui pourra vendre la L1 1 milliard pic.twitter.com/j5wSEX7BzC — Manu Lonjon (@ManuLonjon) September 17, 2023

« Des mecs disent qu’ils vont vendre ce spectacle là pour 1 milliard d’euros. Bah bon courage à eux », « Tu lances ton appel d’offre en espérant le milliard et les mecs te sortent le week-end de L1 le plus pété de l’année. Timing », « J’espère pour l’avenir de la #L1, que les diffuseurs qui remettront leurs plis pour les droits TV le 17 octobre n’ont pas regardé de football ce week-end », « Vendre un milliard d'euros ce que j'ai vu ce week-end, c'est mettre une Clio sur le Bon Coin au prix d'une Jaguar en espérant tomber sur quelqu'un qui n'y connait rien en bagnole… », a notamment conclu Florian Gazan, le journaliste de RTL et de La Chaine L’Equipe, pour qui il sera difficile pour les diffuseurs d’en avoir pour leur argent avec les sommes annoncées.