Un duo Delerue-Landreau pour guider les arbitres français

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Amaury Delerue sera l'instructeur des arbitres de Ligue 1. La FFF l'a confirmé dans un communiqué ce mercredi. L'ancien arbitre de 47 ans sera épaulé dans sa mission par Mickael Landreau. Un rôle surprise pour l'ancien gardien, devenu par la suite entraîneur de Lorient et consultant pour Canal+. Landreau sera « conseiller sportif de la préparation tactique et technique des arbitres », indique la FFF. Il pourra aussi être le porte-parole des arbitres français si besoin. Sous le commandement d'Anthony Gautier directeur technique des arbitres, les deux hommes devront redorer le blason de l'arbitrage français. A cause de nombreuses décisions incohérentes, il a été sérieusement terni la saison dernière.