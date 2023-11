Un 11 de la saison sans l’OM et l’OL, Benoit Cheyrou est réaliste

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Après 12 journées de championnat disputées, les premiers enseignements sont à tirer. Notamment par Benoît Cheyrou qui a livré son onze de la saison à un tiers de l'exercice 2023/2024.

Le PSG leader de la Ligue 1, suivi de près par l'OGC Nice avec en embuscade l'AS Monaco. Rennes et Marseille qui déçoivent et l'OL en crise. C'est un petit résumé de ce début de saison en France. Avec des joueurs qui sont très performants comme Kylian Mbappé, auteur de 13 buts inscrits ou Marcin Bułka, le gardien niçois qui n'a encaissé que 4 buts depuis le début de la saison. À l'occasion de son passage sur l'émission Hors-Jeu, diffusée sur la plateforme Twitch, Benoît Cheyrou a décidé d'élire son onze des meilleurs joueurs du championnat après 12 journées disputées. L'ancien milieu de terrain, passé notamment par l'OM et le LOSC, n'a pas cité un seul joueur de l'OL ou de l'OM. Un choix assez logique compte tenu de la méforme des deux olympiques.

Zhegrova et Dembélé, les chouchous de Cheyrou, l'OM oublié

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)

Le consultant de Prime Video place donc Bulka dans les buts, avec une défense composée de Hakimi, Todibo, Medina et Machado. Un milieu de terrain avec Fofana et Zaïre-Emery. Sur les ailes, Benoît Cheyrou place Ousmane Dembélé ainsi que Zhegrova pour qui il a une affection particulière. « Bulka, c'est la meilleure défense. Il est meilleur que Schmeichel. Au milieu, Zaïre-Emery, obligé pour tout ce qu'il sait faire. Sur les ailes, je ne prends personne d’autre que Dembélé et Zhegrova. Si j’étais leur coach, je leur demanderais de permuter de temps en temps. Zhegrova à droite, c’est extraordinaire. Dès ses premiers matchs, j’ai compris qu’il voulait provoquer, et que si ça ne marchait pas, il provoquait, et que si ça ne passait pas, il provoquait encore et encore. Dans un match, il va faire une dizaine de duels. Il va peut-être perdre les neuf premiers, mais le dixième, il va le faire avec la même assurance. Il ne va pas perdre confiance et c’est ce que l’on demande à des joueurs de côté pour réussir à faire des différences individuelles. Et devant Mbappé, c'est incontournable, ses statiques sa capacité à marquer dans les petits espaces. Et mon coup de cœur c'est Ben Yedder » a expliqué celui qui a terminé sa carrière en MLS à Toronto. Enfin le duo d'attaque est celui entre Kylian Mbappé et Ben Yedder, deux attaquants qui plaisent vraisemblablement beaucoup à Benoît Cheyrou et qui ont l'habitude de batailler pour le titre de meilleur attaquant de la Ligue 1. Pour Lyon et Marseille, il faudra hausser le niveau de jeu pour y apparaitre à la fin de l'exercice en cours, mais un sacré retard a été pris. Comme au classement.