TV ‍: Un cadeau de plus, DAZN ne s’arrête plus

Initialement valable jusqu’au 22 septembre, l’offre de DAZN avec un tarif préférentiel à 19,99 euros par mois pendant un an pour suivre les matchs de Ligue 1 a été prolongée d’une semaine supplémentaire.

Plus d’un mois après le début de la saison, DAZN a entendu les nombreuses critiques des consommateurs sur son tarif initial, fixé à 40 euros par mois pour suivre la Ligue 1 sans engagement ou à 30 euros par mois avec engagement. Les débuts ont été impeccables sur le plan technique, avec une diffusion fluide et sans bug, mais le nombre d’abonnés a peiné à décoller. C’est pour cette raison que la direction de la plateforme de streaming anglaise a pris la décision de faire une offre flash pendant dix jours, avec un abonnement à 19,99 euros par mois pendant un an. Cette offre était initialement valable jusqu’au 22 septembre, jour d’Olympico entre Lyon et Marseille.

Mais à la surprise générale, DAZN a fait le choix de prolonger cette offre d’une semaine supplémentaire pour offrir la possibilité à ceux qui n’ont pas encore bondi sur l’occasion de bénéficier d’un abonnement à un tarif préférentiel. « Les retours de la part des fans de Ligue 1, des clubs, de tout le marché sont très bons. Donc, on a décidé de continuer une semaine » a expliqué Brice Daumin, le PDG de DAZN en France, avant de poursuivre. « Les critiques sont derrière nous. Je pense que le prix est vraiment devenu un non-sujet, parce qu'avec la promo de bienvenue à 19,99 euros pour 12 mois on a toute la Ligue 1, toute la Betclic Élite et le MMA » a soulevé le PDG de DAZN, se félicitant par ailleurs d’un « sans faute au démarrage » sur le plan technique.

DAZN vise 1,5 millions d'abonnés d'ici la fin de la saison

Reste maintenant à voir si grâce à cette promotion renouvelée, le diffuseur n°1 du championnat de France parviendra à faire gonfler son nombre d’abonnés. A n’en pas douter, de nombreux fans de foot considéreront que 19,99 euros par mois est un prix bien plus raisonnable pour suivre la Ligue 1. Au point d’atteindre pour DAZN les 1,5 millions d’abonnements visés d’ici la fin de la saison ? C’est un autre débat et pour l’instant, il est tout simplement impossible de savoir si la plateforme de streaming est loin de ses objectifs ou pas. Car jusqu’à présent, ses audiences et son nombre d’abonnés sont deux éléments gardés secrets. De plus et comme cela est souligné à de multiples reprises par les dirigeants de DAZN et du football français, la lutte contre le piratage et l'IPTV sera cruciale pour offrir au niveau de la Ligue 1 une chance de fonctionner sur le long terme.