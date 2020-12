TV : Sébastien Thoen viré, Canal+ accuse Julien Cazarre !

Dans : Ligue 1.

Afin de justifier le licenciement brutal de Sébastien Thoen, Canal+ a fait savoir que ce n'était pas lié à sa présence dans un sketch se moquant de Pascal Praud et l'Heure des Pros.

Licencié sans ménagement par Canal+, Sébastien Thoen est resté discret, le désormais ancien chroniqueur du Canal Sports Club et du Journal du Hard n’ayant pas officiellement réagi à l’annonce de son départ de la chaîne cryptée suite à sa participation à une parodie de l’Heure des Pros, le magazine mené par Pascal Praud sur Cnews. Tandis que près de 150 salariés et consultants de Canal+ ont apporté leur soutien à Sébastien Thoen, la direction de la chaîne de Vincent Bolloré n’a pas changé d’avis dans ce dossier. Mais ce mercredi, Gérard-Brice Viret, directeur général des antennes du groupe Canal+ a précisé que son ancien salarié n’avait été licencié précisément pour ce sketch très drôle, mais pour un motif beaucoup plus précis.

Le dirigeant de Canal+ a reconnu que c’est la présence sur le plateau de Julien Cazarre qui avait provoqué cette lourde sanction. « Ce n'est pas à cause de ce sketch. Il faut aller au bout de l'histoire. C’est parce que Sébastien s'est affiché avec des personnes qui dénoncent et dénigrent constamment, sur des antennes concurrentes, la direction et le service des sports de Canal+. En s'affichant avec cette personne (Ndlr : Julien Cazarre), quelque part, il légitimait ses propos et tous ses dénigrements. Nous n'acceptons pas de dénigrer les équipes des sports et de Canal+. C'est pour cette raison uniquement et pas pour le sketch », a expliqué, sur Europe 1, Gérard-Brice Viret, qui a ensuite rappelé que la chaîne cryptée appréciait l’humour, citant par exemple la présence à l’antenne de Groland ou bien encore du Jamel Comedy Club. Le plus étonnant est que les Zozos Migrateurs, l’émission du trio Cazarre-Thoen-Séraphine est toujours disponible sur MyCanal.