TV : Ruffier, Aulas, Al-Khelaïfi, Cazarre et ses cibles préférées

Dans : Ligue 1, ASSE, OL, PSG.

Trublion de Canal+, Julien Cazarre a beau avoir l’humour très caustique et moqueur, y compris à l’encontre de son employeur, il n’en demeure pas moins très apprécié par les fans et les médias. Egalement présent sur France Football, un site de poker en ligne ou dans une quotidienne sur Europe 1, l’homme qui n’a peur de rien en ce qui concerne les vannes de mauvais goût a ses victimes préférées. Dans un entretien à L’Equipe, il explique que Stéphane Ruffier et son physique de déménageur un peu simplet l’inspire beaucoup, que Jean-Michel Aulas n’apprécie pas de passer pour un vieux séducteur lourdaud, et qu’il aimerait faire un entretien décontracté avec Nasser Al-Khelaïfi. Tout un programme.

« Le plus facile à chambrer ? Stéphane Ruffier ! Son personnage va au-delà de lui. Dans la vie, il est moins ouf. Entre son physique, ce qu'il dégage, son club... Il y a tout pour créer un personnage assez marrant et facile à caricaturer. Je ne pense pas qu'il apprécie particulièrement ce que je fais, mais il respecte le jeu... Il s'en fout et c'est une preuve d'intelligence. Aulas ? Il se met tout seul en avant, il n'a pas besoin de moi pour qu'on en rigole. C'est un puissant, il joue le jeu des médias, c'est de bonne guerre que je le taille. Mais il n'aime pas mon humour, il n'a pas envie de se marrer avec moi, il l'a déjà dit... donc je ne vais pas le forcer. Al-Khelaïfi ? Je suis sûr que c'est un bon gars. Il a une pression de ouf, un État qui le regarde tous les jours pour savoir ce qu'il va faire. Bon, il ne va pas arriver avec un coussin péteur en chantant la rumba mais il doit être bonnard. Et pour le coup, tu décroches une interview rigolote avec Nasser, t'as un sacré doss' ! », a confié Julien Cazarre, qui a déjà en général du mal à tendre le micro aux joueurs parisiens, et sait que le chemin est long avant que le président accepte de prendre le risque de lui répondre.