TV : PSG - OM, quelle chaîne et quelle heure pour le Classique de la L1 ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

En lutte dans la course au titre en cette première partie de saison, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille vont s’affronter dimanche soir dans l’un des chocs les plus attendus en Ligue 1.

Quelle heure pour PSG - OM ?

Qui dit Classique entre Paris et Marseille, dit forcément grande affiche du dimanche soir. Comme de coutume, ce PSG - OM se jouera donc ce dimanche 16 octobre à 20h45 au Parc des Princes. L’arbitre de ce match de gala sera Clément Turpin, un habitué des Classiques.

Sur quelle chaîne suivre PSG - OM ?

Comme tous les grands matchs du dimanche soir, ce Paris - Marseille sera bien entendu diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou. David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation de ce choc sera effectuée par Thibault Le Rol et son consultant vedette Thierry Henry.

Les compos probables de PSG - OM :

Leader du championnat de France avec un point d’avance sur Lorient et trois sur l’OM, le club de la capitale française entend bien conserver son fauteuil de leader au terme de cette 11e journée. Mais pour cela, le PSG devra battre Marseille au Parc. Une mission que Christophe Galtier devra réaliser sans Ramos, Kimpembe, Nuno Mendes ou Renato Sanches. Touché au mollet face au Benfica la semaine passée, Messi est encore incertain pour cette rencontre après avoir repris l’entraînement vendredi.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat – Messi – Mbappé, Neymar.

Après s’être parfaitement relancé en Ligue des Champions avec une deuxième victoire de suite contre le Sporting et une deuxième place après quatre journées de C1, l’OM veut se racheter en championnat, une semaine après sa cuisante défaite contre Ajaccio au Vélodrome. Quoi de mieux qu’une victoire dans le Classique face au PSG au Parc pour tout faire oublier ? En tout cas, pour cette rencontre, Igor Tudor aura à sa disposition un groupe au complet ou presque, sans Kolasinac.

La compo probable de l’OM : Lopez – Mbemba, Bailly, Balerdi – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Guendouzi, Harit – Alexis Sanchez.

La décla d’avant-match d’Igor Tudor (OM) :

« Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence sera les points et la position au classement. C’est inhabituel d’avoir un club qui a un budget aussi supérieur aux autres. Mais l’histoire nous enseigne que cela est possible. Mais je ne veux pas me concentrer là-dessus. Comment gérer la MNM et la possibilité de voir les défenseurs en un contre un ? Je suis toujours confiant. Ce n’est pas toujours facile mais on accepte ce risque. On fera en sorte de toujours être en supériorité avec les milieux. Le bon moment pour affronter le PSG ? Non. Je ne pense pas que Paris soit moins flamboyant, ils ont fait des bons matches contre Benfica ».

La décla d’avant-match de Christophe Galtier (PSG) :

« J’ai des joueurs qui se sont plongés sur la rencontre contre l’OM qui est un putain de gros sommet ! C’est le match que tout le monde attend. Je n’étais pas coach du PSG et il me tardait de faire ces matches-là. Mon ressenti pour mon premier Classico et mes origines marseillaise ? Je suis l’entraîneur du PSG et je suis très fier de ça. On est très focus sur ce qu’on doit faire. On doit faire en sorte de faire un grand match, mettre du rythme, de la qualité dans le jeu et faire plaisir à nos supporters. On va faire en sorte de leur rendre cela, un match agréable et qu’ils soient fiers de leur équipe. Lorsque je vois mon groupe heureux, qui s’entraîne bien, et le fait qu’ils veuillent tous jouer contre l’OM, ça me rend heureux et fier ».