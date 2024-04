TV ‍: PSG - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Cinq jours après avoir renversé le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain vont retrouver leurs supporters lors d’une grosse affiche de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais.

Quelle heure pour PSG – OL ?

Sur son nuage après sa belle qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions face au Barça dans un match renversant (4-1), le PSG va devoir vite se re-concentrer pour finir le travail en championnat. Et ce dès cette 30e journée de L1, puisque c’est l’OL qui viendra au Parc des Princes pour défier Paris. Ce choc se jouera ce dimanche 21 avril à 21 heures. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre PSG – OL ?

Comme toutes les grandes affiches du championnat de France cette saison, ce duel entre Paris et Lyon sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou.

Les compos probables de PSG – OL :

Tranquille leader de la Ligue 1 avec dix points d’avance sur Brest et un match en moins, le PSG est pratiquement assuré de remporter le titre de champion de France à l’issue de la saison. Et histoire d’être encore plus serein pour bien préparer la Ligue des Champions, Paris veut battre Lyon, également pour prendre l'avantage psychologique sur l’OL en vue de la prochaine finale de Coupe de France. Pour ce rendez-vous de championnat, Luis Enrique aura un groupe assez fourni à sa disposition. Mais l’entraîneur espagnol fera sûrement tourner, d’autant plus que le PSG jouera trois matchs en une semaine.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Ruiz, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Kolo Muani.

Auteur d’une folle remontée au classement en L1 suite à une première partie de saison catastrophique, l’OL est maintenant septième, à quelques longueurs du Top 5. Vainqueur d’un match fou contre Brest dimanche dernier (4-3), le club rhodanien n’a plus perdu depuis mars et compte bien étendre sa série du côté du Parc des Princes. Pour arriver à ses fins, entretenir l’espoir européen et montrer au PSG qu’il est possible de les battre, le groupe de Pierre Sage se donnera à 100 %, sans Tagliafico, suspendu.

La compo probable de l’OL : Lopes - Maitland Niles, Mata, O’Brien, Henrique - Caqueret, Matic, Tolisso - Fofana, Lacazette, Benrahma.