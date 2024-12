TV ‍: Pierre Ménès valide ce gros coup de DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dès le début de la saison et l’acquisition de la majorité des droits de la Ligue 1, DAZN a misé sur Walid Acherchour, lequel apporte son expertise lors d’un match par journée. Un joli coup de la part de la plateforme anglaise.

Chroniqueur pour Winamax et pour RMC depuis quelques temps, Walid Acherchour s’impose progressivement comme l’une des voix de la Ligue 1. Il faut dire que désormais, le journaliste suivi par près de 100.000 followers sur les réseaux sociaux intervient aussi sur DAZN. Dès l’acquisition des droits TV du championnat de France, la plateforme a fait appel à Walid Acherchour pour commenter un match par journée, en trio avec Julien Brun et avec un consultant. Un pari plutôt gagnant de la part de DAZN car il faut bien le dire, le chroniqueur de 31 ans a globalement réussi à séduire les fans de foot.

Pierre Ménès apprécie l'expertise de Walid Acherchour

Mais qu’en disent les professionnels du métier ? Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès qui a parfois évolué dans un rôle similaire à celui de Walid Acherchour, a été interrogé sur son confrère. Et pour l’ex-consultant de Canal+ il est clair que DAZN a bien fait de miser sur le co-présentateur du Winamax FC, lequel apporte une vraie expertise et une belle prise de position durant les matchs. « Je n’écoute pas l’After Foot sur RMC. Mais de temps en temps, je vois quelques sorties de Walid Acherchour sur les réseaux. Il a son style. Sur DAZN, c’est de loin pas celui qui me gêne le plus. Je pense qu’il dit des choses très pertinentes et surtout, il dit des choses » a d'abord expliqué Pierre Ménès, avant de conclure.

😅 | “À chaque fois qu’il y a un semblant de suspens en L1, t’as le PSG façon CM2/CM1 qui montre qui est le boss de la cour de récréation” - @walidacherchour 🗣 #PSGOL pic.twitter.com/d2pMe3rxiv — DAZN France (@DAZN_FR) December 15, 2024

« Sur le PSG-OL de dimanche, il a dit que Veretout n’était pas dans le coup plusieurs fois. Il a regretté la sortie de Cherki, il prend des positions, ça j’aime bien. Il a une intonation de voix que je trouve désagréable mais c’est quelque chose de très personnel, il ne va pas changer de voix pour me faire plaisir. Contrairement à ce que lui-même croit, je n’ai rien contre lui » a expliqué Pierre Ménès, qui ne porte visiblement pas tout le monde dans son coeur chez DAZN mais qui n’a rien à reprocher à Walid Acherchour, dont les interventions sont plutôt justes selon lui. Un avis partagé par une majorité de suiveurs de la Ligue 1 sur les réseaux sociaux, où les critiques se font plutôt rares à l’égard d’un chroniqueur qui monte et qui a épousé sans trop de mal son nouveau rôle à la télévision.