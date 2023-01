TV : OM - Monaco, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Deux mois et demi après un match aller complètement fou pour boucler la première partie de saison avant la Coupe du Monde (victoire 3-2 de Marseille), l’OM et Monaco vont se retrouver au Stade Vélodrome lors du choc de la 20e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OM – Monaco ?

Le Derby de la Méditerranée entre Marseille et Monaco est toujours un match à part dans une saison. Mais cette saison plus que jamais vu que les deux formations sont au coude-à-coude dans la lutte au podium. Si l’OM a un peu d’avance sur l’ASM dans la course à la Ligue des Champions, Marseille cherchera à creuser encore plus l’écart devant son public du Stade Vélodrome ce samedi 28 janvier à 21 heures. Ce choc sera arbitré par Jérémie Pignard.

🛠️⚽️ 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐮𝐬𝐞 au Centre Robert-Louis-Dreyfus, nos Olympiens préparent la réception de l’AS Monaco samedi à l’@orangevelodrome 🎯 pic.twitter.com/bJUv0GXGVg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 25, 2023

Sur quelle chaîne suivre OM – Monaco ?

Comme tous les matchs du samedi soir en Ligue 1 cette saison, ce duel entre l’OM et Monaco sera diffusé sur les antennes de Canal Plus. Cette rencontre sera effectivement disponible sur la chaîne Canal+ Sport 360.

Les compos probables de OM – Monaco :

Inarrêtable depuis la reprise, avec six victoires de suite toutes compétitions confondues, Marseille veut poursuivre sa marche en avant en conservant sa place sur le podium tout en restant à correcte distance du PSG dans la course au titre. Mais pour cela, l’OM devra dominer Monaco samedi. Une lourde tâche qu’Igor Tudor devra accomplir sans Pau Lopez, incertain, ni Eric Bailly, suspendu. Concernant Jonathan Clauss, il pourrait faire son retour.

La compo probable de l’OM : Blanco - Balerdi, Gigot, Mbemba - Under, Rongier, Veretout, Tavares - Malinovskyi, Alexis Sanchez, Guendouzi.

Tombé à la dernière seconde de jeu à Louis-II en novembre dernier, l’ASM aura soif de revanche ce week-end au Vélodrome. Quatrième du classement de la L1, à cinq points de Marseille, Monaco doit faire un bon résultat chez son voisin du Sud de la France pour continuer à rêver du podium. Mais pour cela, l’entraîneur Philippe Clement sera privé de Camara, Martins ou Volland.

La compo probable de Monaco : Nubel - Vanderson, Disasi, Maripan, Henrique - Diatta, Fofana, Matazo, Golovin - Ben Seghir, Ben Yedder.

La décla d’avant-match :

Igor Tudor, coach de l’OM : « Monaco est une équipe très forte, très physique, dans les courses, à tous les postes, derrière, devant. On aura un match très difficile, un gros test. La dernière fois qu’on les a affrontés, j’ai vraiment eu la sensation qu’on avait en face de nous des joueurs très forts ».