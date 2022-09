La pépite du championnat prévient la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Marc Verti

Cette saison, l'équipe surprise en Ligue 1 est Lorient. Le club breton est troisième du championnat et enchaîne les victoires. Les Merlus sont notamment portés par leur pépite au milieu de terrain Enzo Le Fée.

En début de saison, c'était plutôt Rennes, Lens ou Nice qui étaient les équipes annoncées comme surprise de la saison. Finalement, c'est Lorient qui déjoue tous les pronostics. Les Merlus ont déjà inscrit 19 points en 8 matchs disputés. Avec 6 victoires, 1 match nul et une seule défaite, Lorient impressionne. Si l'équipe de Régis Le Bris fonctionne autant, c'est probablement aussi grâce à la forme de son métronome Enzo Le Fée. Le jeune milieu de terrain de 22 ans s'est confié au cours d'un entretien avec l'Equipe sur son début de saison. L'international Français avec les espoirs prévient toute la Ligue 1, il n'est pas encore à son top niveau. « J'ai réussi à avoir un environnement pour m'épanouir. J'estime que je ne suis pas au top de ce que je peux faire, j'ai des ambitions. Je peux être plus décisif, plus impactant pour mon équipe » a déclaré celui qui a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive en Ligue 1.

Le Bris, l'homme de la réussite de Lorient

Le meneur de jeu offensif, formé dans le club breton n'a pas hésité à rendre hommage à son entraîneur Régis Le Bris. Selon lui, le technicien français est le grand artisan de sa réussite et de celle du FC Lorient. « Le Bris ? C'est l'entraîneur le plus passionné que j'ai vu dans ma jeune carrière. Il regarde nos matches 6-7 fois, il nous fait des montages individuels, je ne pense pas que tout coach fasse cela. Il respire le foot, j'avais besoin de cela. Là où il est fort aussi, c'est qu'il arrive à concerner tout le monde » explique le jeune joueur qui détient les clés de l'entrejeu lorientais depuis l'arrivée de Le Bris. La présence de l'ancien coach de la réserve de Lorient devrait d'ailleurs peser dans les négociations pour la prolongation du contrat d'Enzo Le Fée.