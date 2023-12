TV ‍: OM - Clermont, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Ligue 1.

Qualifié pour les barrages de l’Europa League malgré sa défaite à Brighton jeudi, l’Olympique de Marseille veut rester sur sa bonne dynamique en Ligue 1. Afin de finir l’année en beauté, l’OM devra commencer par battre Clermont au Vélodrome.

Quelle heure pour OM – Clermont ?

Coupé dans son élan par Brighton jeudi lors de la dernière journée de la phase de groupes de l’Europa League, le club phocéen reste sur trois victoires de suite en Ligue 1. Bien remonté au classement, Marseille veut battre Clermont pour continuer sa remontée vers le podium du championnat de France. Cette rencontre contre le CF 63 se disputera ce dimanche 17 décembre à 17h05 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera l’ancien joueur Gaël Angoula.

Sur quelles chaînes suivre OM – Clermont ?

Ce match entre Marseille et Clermont sera proposé au plus grand nombre ou presque, vu qu’il sera diffusé sur les deux principaux médias de la L1, à savoir Canal+ Foot et Amazon Prime Vidéo. Sur Amazon, les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Ludovic Obraniak.

Les compos probables de OM – Clermont :

Déçu d’avoir perdu sa première place et son ticket pour les huitièmes de finale de l’Europa League lors des dernières minutes de son dernier match face à Brighton, l’OM va tenter de se racheter en L1. Sixième, Marseille peut revenir à quatre points du podium en cas de succès, grâce à la défaite de Monaco face à l’OL en ouverture de cette 16e journée de L1. Autant dire que l’OM va tout faire pour battre Clermont. Pour ce match, Gennaro Gattuso sera privé de Clauss (suspendu), Correa ou Rongier (blessés).

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Murillo, Veretout, Ounahi, Lodi - Harit - Aubameyang, Vitinha.

Désormais dernier de la Ligue 1 à cause de la victoire de Lyon face à Monaco vendredi, Clermont n’a plus le droit à l’erreur s’il ne veut pas passer les fêtes de fin d’année dans la zone rouge. Mais pour sortir de ce mauvais cauchemar, le club auvergnat va devoir ramener un résultat de Marseille, ce qui n’est jamais facile, surtout que le CF 63 n’a gagné que deux fois depuis le début de la saison. Pour cette partie, Pascal Gastien devra composer sans Ogier ni Berkani.

La compo probable de Clermont : Diaw - Zeffane, Seidu, Pelmard, Borges - Keita, Gastien, Cham - Allevinah, Kyei, Rashani.