TV ‍: OL - MHSC, à quelle heure  ‍et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Débutée à la fin du mois de décembre avec la victoire du PSG à Monaco, la 18e journée de Ligue 1 se poursuivra ce week-end avec quelques matchs intéressants à suivre, comme Lyon – Montpellier.

Quelle heure pour OL – MHSC ?

Dans une reprise qui sera marquée par le Trophée des Champions entre Paris et Monaco dimanche, le championnat de France proposera de jolis matchs, notamment en milieu de week-end. La rencontre entre Lyon et Montpellier sera à regarder, elle se déroulera ce samedi 4 janvier 2025 à 21 heures au Groupama Stadium. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre OL – MHSC ?

Comme toutes les rencontres de L1 ce week-end, ce match entre Lyon et Montpellier sera diffusé sur l’antenne de DAZN, qui sera donc au cœur de la reprise du foot en France.

Les compos probables de OL – MHSC :

Suite à une première partie de saison réussie, l’OL souhaite continuer à avancer en 2025. Pour cela, et histoire de rester dans ses objectifs en L1, avec une place dans le Top 4 en ligne de mire, Lyon va impérativement devoir battre Montpellier. Pour son retour devant son public, l’OL voudra mettre la pression sur ses adversaires dans la course à l’Europe. Lors de ce match, Pierre Sage composera sans Caleta Car (suspendu), ni Caqueret ou Zaha.

🗨 "C'est quelque chose qu'on connaît bien puisque c'était notre cas l'année dernière."



🎙 En conférence de presse avant la réception de Montpellier, Pierre Sage s'est exprimé sur la situation du club héraultais.



🗞 Le compte rendu 👉 https://t.co/9WAOMrdoTd#OLMHSC — Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2025

La compo probable de l’OL : Perri – Maitland Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico – Veretout, Matic, Tolisso – Cherki, Lacazette, Fofana.

Lanterne rouge du championnat et ridiculisé sur la pelouse des amateurs du Puy (0-4) en Coupe de France juste avant la trêve, le MHSC a passé des fêtes de fin d’année dans le noir. Mais histoire de relancer la machine et pour continuer à croire au maintien, sachant que Montpellier a quatre points de retard sur le premier non relégable, le club héraultais va devoir réaliser un exploit à Lyon samedi. Pour ce match, Jean-Louis Gasset sera privé de Jullien, Kouyate, Mincarelli.

La compo probable du MHSC : Lecomte – Tchato, Maksimovic, Omeragic, Sylla – Ferri, Chotard – Al Tamari, Savanier, Nordin – Adams.