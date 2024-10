TV ‍: Netflix choque la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La LFP a souffert pour trouver des diffuseurs pour sa Ligue 1. DAZN et beIN Sports ont finalement cédé mais l'avenir n'est pas plus rose pour autant. Et si les géants du web venaient sauver le foot français ? Ce ne sera pas Netflix en tout cas.

DAZN et BeIN Sports ont récupéré les droits TV de la Ligue 1 l'été dernier. Cependant, la LFP et les clubs n'ont pas vraiment fêté la nouvelle. La somme offerte était en baisse par rapport au précédent appel d'offres de 2021. Surtout, il faudra peut-être rapidement trouver de nouveaux diffuseurs. Les dernières révélations indiquent que DAZN n'aurait que 100 000 abonnés seulement. Quant à beIN, il tarde à payer sa part de 100 millions d'euros. En plus, les deux chaines possèdent une clause leur permettant de casser leur contrat dans deux ans. Au vu de ses difficultés pour être rentable, DAZN risque bien de l'activer à la date prévue. La Ligue 1 serait alors isolée au niveau médiatique.

La Ligue 1 trop chère pour Netflix

Il n'y aurait plus beaucoup d'options pour la LFP. Canal+ boycotte désormais les appels d'offres. Amazon a dit stop après trois années de collaboration. Pour la LFP, il faudrait soit créer sa chaine, ce qui est très risqué économiquement, soit séduire les GAFAM américains et autres plateformes de streaming comme Apple TV ou Netflix. Greg Peters, patron de Netflix, a été interrogé par nos confrères des Echos sur ce scénario. Sa réponse est négative.

Malgré les déboires de DAZN, Netflix n'est pas près de diffuser la Ligue 1https://t.co/VKfhGBoMyC pic.twitter.com/UvK8fCakPE — Tech & Co (@techandco) October 4, 2024

Le football est un produit intéressant mais trop cher pour une plateforme en quête permanente de rentabilité, que ce soit la Ligue 1 ou les autres compétitions européennes. « Netflix n'a pas l'intention d'intervenir de manière massive dans le marché des droits sportifs, qu'il s'agisse de la Premier League ou de la Champions League, ces droits sont trop chers », a t-il lâché. Néanmoins, on sait que Netflix raffole du sport dans le domaine du documentaire, ayant redonné de l'éclat à la Formule 1 notamment. Une mise en valeur de la Ligue 1 à moindre coût serait très intéressante pour doper la popularité du championnat, même si cela ne contentera pas les clubs sur le plan financier à court terme.