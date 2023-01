TV : Montpellier - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que le choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions approche à grands pas, le Paris Saint-Germain continue à se chercher en championnat. Face à Montpellier, Paris voudra avant tout retrouver le goût de la victoire.

Quelle heure pour Montpellier – PSG ?

Le club de la capitale française connaît un début d’année 2023 très difficile. Plongé dans une mauvaise série, avec deux défaites et un nul en quatre journées depuis début janvier, le PSG veut donc remettre les pendules à l’heure au Stade de La Mosson de Montpellier. Une rencontre qui se disputera ce mercredi 1er février à 21 heures. L’arbitre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre Montpellier – PSG ?

Comme l’OL à la même heure, lors du multiplex de 21 heures, le Paris Saint-Germain aura l’honneur d’être diffusé sur Canal Plus, et plus précisément sur l’antenne de Canal+ Sport 360.

Les compos probables de Montpellier – PSG :

En battant Auxerre 2-0 le week-end dernier, Montpellier s’est donné un peu d’air dans la lutte pour le maintien, avec cinq points d’avance sur la zone rouge. Mais ce pécule est encore assez faible, et le MHSC aimerait bien gratter au moins un point à domicile contre le PSG pour continuer sa marche vers le maintien. Pour cela, Romain Pitau sera privé de Khazri, Mendes, Sainte Luce ou Wahi.

La compo probable de Montpellier : Lecomte - Tchato, Jullien, Esteve, Maouassa - Chotard, Leroy - Nordin, Savanier, Mavididi - Germain.

Dans une position de leader plus aussi sereine que cela, sachant que Lens est à trois points et que l’OM est à cinq longueurs, le PSG se doit de gagner à Montpellier pour retrouver une avance plus confortable et surtout pour se rassurer avant le retour de la C1. Mais pour cela, Christophe Galtier va devoir trouver la recette, sans Nuno Mendes, Mukiele, Kimpembe ou Verratti.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Vitinha, Ruiz, Soler - Messi, Mbappé, Neymar.