TV : Mediapro peut tuer le foot pro et amateur, le terrible constat

L'absence de paiement des droits TV fait planer un énorme risque sur les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais pas seulement.

Tandis que la chaîne Téléfoot continue à retransmettre sans sourciller les journées de Ligue 1 et Ligue 2, malgré le fait que Mediapro ne verse pas la moindre centime à la Ligue de Football Professionnel, l’angoisse monte au sein du foot tricolore. Et si l’absence de paiement de la part du détenteur des droits TV impacte directement les clubs pros, Sébastien Tarrago rappelle que le football amateur va également payer cher cette situation incroyable. Au micro de RTL, le journaliste a rappelé que Mediapro laissait tout le monde dans une situation gravissime et que l’avenir s’annonçait très sombre.

« Le football est-il au bord de l’implosion ? Oui forcément ! Aujourd’hui, il y a des prêts qui ont été faits par les clubs et la LFP, et ils sont déjà autour de 500ME. Et un jour ces prêts il faudra les rembourser. Alors oui, il y a des prêts à taux zéro, mais il y a aussi des prêts à 4 ou 5%. Et il faut le rappeler, le football professionnel aide le football amateur et le sport à travers les droits TV, pour le foot, et la taxe Buffet pour le sport dans son ensemble. C’est un ruissellement d'argent qui ne va plus exister, et c’est terrible aussi pour le foot amateur et le sport en général », a fait remarquer, à juste titre, Sébastien Tarrago, qui a également reconnu que la crise sanitaire ajoutait à cette situation déjà très tendue au sein du football français.