TV ‍: LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Avant de retrouver la scène européenne la semaine prochaine, Lille et Lyon vont s’affronter dans un choc qui va coûter cher en Ligue 1.

Quelle heure pour LOSC – OL ?

Le match entre le LOSC et l’OL est un vrai classique du championnat de France. Et ce match sera encore plus particulier cette saison puisque les Gones vont recroiser leur ancien entraîneur, Bruno Genesio, auteur d’exploits avec le LOSC en Ligue des Champions cette saison. Autant dire que cette rencontre entre Lille et Lyon sera intéressante à suivre. Elle se jouera ce vendredi 1er novembre à 21h00 au Stade Pierre Mauroy. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre LOSC – OL ?

Comme la plupart des gros matchs de L1 cette saison, cette affiche comptant pour la 10e journée du championnat sera diffusée sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de LOSC – OL :

Vainqueur d’un derby du Nord complètement fou contre Lens la semaine dernière (2-0), le LOSC veut poursuivre sa bonne série contre l’OL vendredi. Invaincu depuis la mi-septembre, avec notamment des victoires contre le Real ou l’Atlético en C1, Lille est bien installé à la quatrième place du championnat. C’est donc avec la volonté de conserver son avance, tout en gardant l’OL à distance, que les hommes de Bruno Genesio recevront les Gones devant leur public vendredi soir. Pour ce match, le LOSC sera privé de Bentaleb, Umtiti, Ethan Mbappé, Tiago Santos, Rafael Fernandes, Ismaily, Haraldsson, Cabella (blessés) ou Alexsandro (suspendu).

La compo probable du LOSC : Chevalier – Meunier, Diakite, Mandi, Gudmundsson – André, Gomes – Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui - David.

Freiné dans son élan la semaine passée, par Besiktas en Europa League (0-1) puis face à Auxerre en L1 (2-2), l’OL veut repartir de l’avant lors de son déplacement à Lille. Avec l’objectif de revenir sur le LOSC dans son objectif de Top 4, l’OL va devoir faire un grand match dans le Nord de la France vendredi. Pour ce rendez-vous, Pierre Sage a décidé de se passer d’Orban, Nuamah ou Kumbedi.

🚨 Voici les 21 joueurs qui feront le déplacement à Lille ce vendredi ! 🔴🔵#LOSCOL pic.twitter.com/1RLk9PgX5u — Olympique Lyonnais (@OL) October 31, 2024

La compo probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Matic - Benrahma, Cherki, Fofana - Lacazette.