TV ‍: Lens - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Deux semaines après avoir subi la foudre face à Auxerre au Vélodrome, l’Olympique de Marseille se déplacera à Lens avec l’ambition de se racheter.

Quelle heure pour Lens - OM ?

Ces dernières saisons, le match entre Lens et Marseille est devenu un choc intéressant à regarder dans le championnat de France. Et cette année encore, ce duel qui opposera deux candidats aux places européennes est alléchant. Il se disputera ce samedi 23 novembre à 17 heures au Stade Bollaert. L’arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Lens - OM ?

Si tous les autres matchs de cette 12e journée de Ligue 1 seront diffusés sur DAZN, cette partie entre Lens et Marseille a été choisie par l’autre chaîne de la L1, beIN Sports 1. Sur le média qatari, les commentaires seront assurés par Christophe Josse et Daniel Bravo.

Lens / OM sur beIN SPORTS ce samedi à 17h.

Commentaires : C. Josse et D. Bravo

Bord terrain : @JferreiraBeIN pic.twitter.com/R2se0qwq3W — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) November 20, 2024

Les compos probables de Lens - OM :

Bien classé en L1, avec seulement trois points de retard sur l’OM et le podium grâce à sa victoire un peu heureuse contre Nantes juste avant la trêve internationale de novembre (3-2), Lens aura envie de faire plaisir à ses supporters. Mais pour cette rencontre, Will Still devra composer sans Cabot, Satriano, Aguilar, Saïd (blessés), Khusanov ou Gradit (suspendus).

La compo probable de Lens : Samba - Danso, Médina, Sarr - Frankowski, Diouf, Ojediran, Machado - Thomasson - Sotoca, Nzola.

Toujours sur le podium de la L1, l’OM a maintenant neuf points de retard sur le PSG. Autant dire que la course au titre s’éloigne pour Marseille. Mais deux semaines après une cuisante défaite au Vélodrome contre Auxerre (1-3), l’OM va retrouver la L1 avec ce match à l’extérieur à Lens. Lors de cette rencontre, Roberto De Zerbi sera privé de Carboni ou Harit.

La compo probable de l’OM : Rulli - Lirola, Balerdi, Kondogbia, Merlin - Hojbjerg, Rabiot, Koné - Greenwood, Maupay, Rowe.