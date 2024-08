TV ‍: Le tarif hors-sol de DAZN enfin expliqué ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

La saison de Ligue 1 a repris, mais les critiques sur les prix fixés par le nouveau diffuseur DAZN sont toujours bien présentes. Il faut dire que par rapport aux précédents diffuseurs comme beIN Sports et Prime Vidéo, les enjeux ne sont pas les mêmes.

Après deux mois de trêve, la Ligue 1 a fait son grand retour le week-end dernier. Cependant, l'engouement lié à la reprise était différent cet été, puisqu’après trois saisons sur Prime Vidéo, le diffuseur a changé et c’est désormais DAZN qui a les droits quasi exclusifs du championnat de France, avec huit rencontres sur neuf diffusées par week-end (beIN Sports diffusera le match du samedi à 17h). La fin d’une attente interminable pour les supporters mais surtout pour les clubs, qui attendaient avec impatience un dénouement des droits TV, enjeu économique primordial dans le calcul du budget notamment. Malgré cela, le prix de l’abonnement mensuel (30 euros par mois pendant un an avec engagement ou 40 euros par mois sans engagement) fait beaucoup parler, conduisant même les consommateurs du football français à boycotter la chaîne. A titre de comparaison avec beIN Sports justement ou même Prime Vidéo, les objectifs ne sont pas les mêmes.

DAZN n’a pas la même popularité que beIN Sports et Amazon

Comme le rappelle Libération, entre 2021 et 2024, le prix d’un abonnement Prime Vidéo augmentait saison après saison (6 euros par mois ou 49 euros par an la première année, 7 euros par mois ou 69 euros par an les deux suivantes) mais la plateforme proposait également un accès à des séries et à certains matchs de Ligue 2, rendant ainsi les sommes mensuelles ou annuelles plus cohérentes. De la même manière, Vincent Chaudel, co-fondateur de l’observatoire du sport business, analyse le rôle de beIN Sports à l’époque où la chaîne qatarie diffusait encore l’élite du championnat de France : « La vocation première de beIN est d’être un outil de soft power du Qatar. Pour Amazon, Prime est surtout un produit d’appel.» Pour suivre la Ligue 1 sur beIN Sports cette année, il faut rajouter l’abonnement de 15 euros par mois, mais celle-ci propose également des rencontres de Ligue 2 et la plupart des championnats étrangers hors Premier League.

L’enjeu n’est pas le même pour DAZN cette année. Si le média qui monte détient également des droits pour de la boxe, la Ligue des Champions féminine de football ou encore du MMA, il ne s’agit pas de la même stratégie qu’Amazon ou beIN Sports : «Même si vous deviez payer pareil autrefois, en étant abonné à Canal + et Amazon Prime, vous aviez accès à un catalogue beaucoup plus étendu, composé de films, séries, documentaires, ou encore de championnats européens. Les autres programmes proposés par DAZN ne sont pas des produits d’appel », développe-t-il. Contrairement à ces chaînes, l’objectif principal de DAZN cette saison est d’obtenir un grand nombre d’abonnements pour générer ses revenus. Ce n'est pas une devanture de boutique contrairement à BeIN et Amazon. C’est la raison pour laquelle le prix de l’abonnement est plus élévé chez DAZN, par rapport à Amazon par exemple qui proposait des programmes plus diversifiés. La plateforme espérait un grand nombre d’abonnés mais va devoir être malin pour convaincre plus de monde de s’abonner.