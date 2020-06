TV : Laurey prévient Médiapro, les matchs vont être encore pires

Dans : Ligue 1.

La saison prochaine, les supporters des clubs de Ligue 1 devront s’habituer à un nouveau diffuseur avec Mediapro, mais également à de nouveaux horaires.

Terminé, le multiplex du samedi à 20 heures avec cinq matchs en simultané. Désormais, ce rendez-vous apprécié par les observateurs du football français se déroulera le dimanche à 15 heures. Autre nouveauté, il y a aura à compter du mois d’août prochain un match le dimanche à 13 heures. Il faut bien le dire, cette case horaire n’emballe pas vraiment les foules, ce créneau étant plutôt réservé aux matchs de foot amateur. De plus, le climat pourrait rendre les matchs de 13 heures particulièrement délicats selon Thierry Laurey, l’entraineur de Strasbourg, qui s’est confié à ce sujet en conférence de presse.

« Une fois lors d'un match avec Ajaccio contre Monaco à 14 heures, j'ai cru que j'allais mourir. Et j'étais sur le banc, alors je ne parle même pas du ressenti des joueurs. Il va falloir que Mediapro se penche sur le problème. Entre les matches en plein hiver à Lille, Strasbourg ou Metz et les matches en plein été Nice, Marseille, Montpellier, Monaco et Nîmes, je peux vous dire que ça va user. On jouera, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas possible. On s'est aperçu cette saison que, souvent, les matches de 15 heures n'étaient pas très attrayants, c'était mieux à 17 heures, et à 21 heures ça courrait comme des lapins. Non, jouer à 13 heures ou à 15 heures l'été, ça ne m'amuse pas. Mais comme de jouer à 21 heures en plein hiver. Je sais à quel point c'est délicat pour les joueurs et le public. Mais c'est comme ça. Quand ta passion est ton métier, il y a des sacrifices à faire » a indiqué l’ancien entraîneur d’Ajaccio, pour qui il va rapidement devenir indispensable de régler ce gros bug.