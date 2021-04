TV: La Ligue 1 Esport a trouvé une chaîne en France

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel annonce avoir trouvé une chaîne pour diffuser le championnat Esport de Ligue 1. C'est déjà ça.

Si cela coince entre la LFP et Canal+ pour diffuser les prochaines saisons de Ligue 1, la Ligue annonce ce mercredi avoir une chaîne qui donnera son championnat Esport jusque-là donné par BeInSports. « Ligue pionnière en matière d’efoot, la Ligue de Football Professionnel est heureuse d’officialiser ce jour son accord avec ES1, la chaîne de télévision 100% esport, pour la diffusion de la prochaine saison de l’eLigue 1, l’echampionnat de France officiel sur EA SPORTS FIFA 21 (…) Les hostilités débuteront au début du mois de mai avec une phase de poules (4 poules de 5 équipes). Les joueurs s’affronteront par la suite lors des phases finales début juin, suivant un arbre à élimination directe. La compétition s’accompagne d’un cashprize de 40.000€. Les deux joueurs gagnants seront ensuite directement qualifiés pour les EA SPORTS FIFA 21 Global Series European Playoffs. Durant toute la durée de la compétition, ES1 proposera une programmation événementielle. Autour des experts d’ES1, Alix Dulac et Bob Oberon, se succèderont les plus grands talents efoot français. Ce dispositif exceptionnel proposera des magazines dédiés à l’actualité de l’eLigue 1, tous les matchs en intégralité, ainsi que la diffusion de matchs inédits non streamés », indique la LFP.