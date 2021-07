TV : La LFP annonce deux matchs de Ligue 1 sur Canal+ !

Dans : Ligue 1.

C'est vendredi que le tribunal de Nanterre tranchera dans le contentieux entre BeInSports et Canal+, mais la LFP n'a pas hésité au moment de dévoiler le programme complet de la 1ère journée de Ligue 1.

On connaissait déjà une grande partie de la programmation TV de la première journée du championnat de Ligue 1, mais c’est désormais officiel c’est la rencontre entre Monaco et Nantes qui lancera la saison 2021-2022 le vendredi 6 août à 21 heures sur Prime Video. Une petite facétie puisque c'est le match Nantes-Monaco qui en novembre 1984 avait été le premier match de D1 donné en direct par Canal+. Mais on attendait surtout de savoir à qui la LFP allait confier les deux matchs du samedi et du dimanche à 17h, les deux rencontres prévues dans le lot 3 que Canal+ et BeInSports ne veulent pas diffuser.

Deux matchs de Ligue 1 sur Canal+

Tandis que les deux chaînes attendent vendredi la décision du tribunal chargé de départager ce contentieux à 332 millions d’euros par an, la Ligue de Football Professionnel a indiqué que le match Troyes-PSG aura lieu le samedi 7 août à 21 heures et sera donné en direct par Canal+, tandis que la chaîne dirigée par Maxime Saada diffusera également la rencontre Metz-Lille le dimanche 8 août à 17 heures. A cet instant, on ne sait pas si les services de Vincent Labrune ont finalement trouvé un accord avec Canal+ ou bien s’il s’agit simplement d’une application stricto sensu du contrat de l’an dernier, même s’il semble évident que la chaîne du groupe Bolloré n’était pas favorable du tout à récupérer ces deux rencontres.

Programme de la 1e journée de Ligue 1

Vendredi 6 août 2021 à 21h00 sur Prime Video

AS Monaco – FC Nantes

Samedi 7 août 2021 à 17h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

Samedi 7 août 2021 à 21h00 sur Canal+

ESTAC Troyes – Paris Saint-Germain

Dimanche 8 août 2021 à 13h00 sur Prime Video

Stade Rennais FC – RC Lens

Dimanche 8 août 2021 à 15h00 sur Prime Video

FC Girondins de Bordeaux – Clermont Foot 63

OGC Nice – Stade de Reims

AS Saint-Etienne – FC Lorient

RC Strasbourg Alsace – Angers SCO

Dimanche 8 août 2021 à 17h00 sur Canal+

FC Metz – LOSC Lille

Dimanche 8 août 2021 à 20h45 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille