TV ‍: L'Arabie Saoudite vient sauver la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

L'Arabie Saoudite devrait bientôt investir un milliard de dollars dans DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1 en France. De quoi redonner de la puissance financière à la plateforme britannique et peut-être un peu de patience dans l'Hexagone ?

L'Arabie Saoudite investit massivement dans le football mondial et elle ne fait pas les choses à moitié. Elle a recruté plusieurs footballeurs stars pour son championnat local (Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema), elle a obtenu l'organisation du Mondial 2034 et elle s'attaque même au secteur médiatique. Le Royaume s'est rapproché de DAZN ces dernières semaines, poussant la plateforme britannique à devenir diffuseur exclusif de la prochaine Coupe du monde des clubs. En contrepartie, le pouvoir saoudien va financer DAZN à hauteur d'un milliard de dollars via le PIF (Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite).

DAZN va t-il offrir un sursis à la LFP ?

Une aubaine pour un groupe britannique très présent à l'échelle du globe mais surtout très dépensier. DAZN ne rentabilise pas toujours ses investissements comme c'est le cas actuellement en France. Détenteur des droits télévisuels de 8 des 9 matchs de la Ligue 1, la chaine tarde à décoller auprès du public français. Elle n'a pas rempli ses objectifs d'abonnés pour le moment, ce qui pourrait l'amener à rompre légalement son contrat à la fin de l'année 2025. De quoi faire perdre 400 millions d'euros aux clubs français sur le champ.

▪️Comme annoncé précédemment, le PIF (fonds souverain d’Arabie Saoudite) et DAZN finalisent un accord portant sur un investissement d’environ un milliard de dollars, permettant au PIF d’acquérir prochainement 10 % du capital.

▪️Une opération qui pourrait ouvrir de nouvelles… https://t.co/iCNlsYlj8y — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 15, 2025

Un scénario cauchemar qui peut s'éloigner grâce à l'argent saoudien selon le journaliste Abdellah Boulma. « Comme annoncé précédemment, le PIF (fonds souverain d’Arabie Saoudite) et DAZN finalisent un accord portant sur un investissement d’environ un milliard de dollars, permettant au PIF d’acquérir prochainement 10 % du capital. Une opération qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour DAZN France…? », a t-il écrit sur X. Il est vrai que cet énorme apport financier va rendre la plateforme britannique plus patiente et moins soumise à des impératifs de trésorerie, même si ce n'était déjà trop forcément le cas. Cela pourrait aussi l'aider à suivre une stratégie encore plus agressive en terme de tarifs.