TV : Deux nouveaux consultants vers Amazon ?

Ce dimanche soir, Amazon diffuse via sa plateforme Prime son premier match de la saison avec le Trophée des Champions entre le PSG et Lille.

A cette occasion, Julien Brun sera aux manettes en compagnie de Ludovic Obraniak. Pour la saison à venir, certains noms de consultants ont déjà filtré. Anciens de Téléfoot, Benoît Cheyrou et Mathieu Bodmer seront de l’aventure. On le sait, des pourparlers sont également en cours avec Rudi Garcia, ex-entraîneur de l’OM et de l’OL, qui a couvert l’Euro 2016 pour TF1. Mais à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, deux consultants dont les noms n’avaient pas encore été associés à Amazon sont également en discussions avec le géant américain. Homme de terrain pour Téléfoot avant la fermeture de la chaîne, Benjamin Nivet est en contacts avec Amazon et pourrait rejoindre la bande de consultants du nouveau diffuseur de la Ligue 1.

A l’instar de Benoît Cheyrou et de Mathieu Bodmer, l’ex-milieu de terrain de Troyes avait été plutôt apprécié pour la justesse de ses analyses au micro de la chaîne Téléfoot. La direction d’Amazon pourrait donc faire le choix de miser sur lui pour la saison à venir. Le géant du e-commerce américain songe également à Ludovic Giuly, qui officiait en plateau sur TF1 lors de l’Euro 2021. Au rayon des commentateurs, plusieurs noms ont déjà été confirmés. Les deux journalistes vedettes seront Julien Brun et Smaïl Bouabdellah, anciens commentateurs de BeInSports et de Téléfoot. Mais Frédéric Verdier, Christophe Bureau, Luigi Colange et Alban Lepoivre devraient également faire partie de l’équipe pour commenter les huit matchs par journée diffusés sur Amazon. Pour rappel, le multiplex sera animé par Karim Bennani tandis que Marina Lorenzo présentera le dimanche à 19 heures le grand magazine. Une émission qui sera disponible pour les abonnés d’Amazon Prime sans avoir besoin du Pass Ligue 1.