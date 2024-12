TV ‍: DAZN reçoit un trophée très génant

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Touché de plein fouet par les critiques au début de la saison, DAZN ne pourra pas compter sur « 60 millions de consommateurs » pour redorer son image auprès des amoureux de Ligue 1. C’est même tout le contraire.

Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis le mois d’août, DAZN a fait l’objet de vives critiques à son lancement. Sur le plan technique, il n’y a jamais rien eu à reprocher à la plateforme anglaise, par ailleurs très accessible via les fournisseurs traditionnels. En revanche, le prix de l’abonnement ainsi que le traitement éditorial du championnat de France ont provoqué un tollé de critiques, en comparaison avec ce qui a été proposé par le passé par Canal+ ou encore Prime Video et BeInSports. Le prix à 40 euros par mois sans engagement, longtemps d’actualité, a fait hurler tout comme les matchs sans consultant ou encore les prises d’antenne quelques minutes seulement avant les rencontres.

DAZN, la chaîne de l'OM, il met la pédale douce https://t.co/oX9KaYGJ07 — Foot01.com (@Foot01_com) December 26, 2024

Des améliorations ont été notées ces derniers temps avec plusieurs promotions sur le tarif ou encore le recrutement de nouveaux consultants (Menez, Gomis). Mais le magazine « 60 millions de consommateurs » n’en a pas tenu compte au moment de dévoiler son palmarès des entreprises dont les pratiques sont les plus éloignées des attentes des clients. Le diffuseur principal de la Ligue 1 est cité parmi les mauvais élèves de l’année 2024 et a obtenu le Cactus du « low cost » en raison de son tarif trop élevé et d’une prestation « bas de gamme ». Un sacré coup à l’encontre de DAZN, qui a fait de réels efforts fin 2024 pour tenter d’inverser la tendance, notamment avec des avant-matchs plus complets, des debriefs approfondis et une toute nouvelle émission le dimanche soir à 19h15 présentée par Virginie Sainsily.

Suffisant pour inverser la tendance et enfin faire l’unanimité en 2025 ? C’est à souhaiter car pour rappel, la plateforme anglaise dispose d’une clause de sortie qui peut lui permettre de mettre fin à son contrat avec la LFP en décembre prochain si elle n’a pas atteint son objectif de 1,5 millions d’abonnés.