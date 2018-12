L1 : Didier Roustan traite la Ligue 1 de « championnat ridicule »

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG, LOSC.

A l'exception du Paris Saint-Germain, qui file vers un nouveau titre de Champion de France en laissant des miettes à ses rivaux, c'est la grande bataille pour le podium chaque journée apportant son lot de surprises. Résultat, avec déjà quatre défaites et autant de nuls, et une seule victoire lors des six derniers matches, Lille est le dauphin du PSG, ce qui est une situation relativement inédite à ce stade du championnat de Ligue 1. Pour Didier Roustan, cela confirme que la L1 n'est pas vraiment une compétition.

« Ce championnat de Ligue 1 est ridicule, tu peux perdre six matches depuis le début de saison et être à trois points du podium (Ndrl : l'OM). Lille et Montpellier, ce qu’ils font je dis chapeau. Ils ont un petit coup de mou, mais c’est normal ils n’ont pas un banc assez profond pour faire tourner. Eux c’est compréhensible, mais les autres.... », s'est étonné le journaliste, pas vraiment convaincu par cette première partie de la saison de Ligue 1 et cette bataille sans aucune logique sportive. Le suspense est très grand, mais cela ne suffit pas à Didier Roustan qui apprécie lui qu'une certaine logique soit respectée.