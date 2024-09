TV ‍: DAZN marche du tonnerre, son patron fait une annonce

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Très critiqué en raison de son prix, DAZN réalise néanmoins un début de saison impeccable sur le plan technique et cela est de nature à satisfaire son patron Brice Daumin, lequel a tiré un premier bilan positif.

Au terme d’un interminable feuilleton, DAZN a récupéré la majorité des droits de la Ligue 1. La plateforme britannique diffuse chaque week-end huit matchs en direct, mais n’a pas été épargnée depuis son lancement. Le tarif fixé par DAZN a été vivement critiqué, les consommateurs ayant manifesté leur colère face au prix de l’abonnement à 39 euros par mois sans engagement ou 29 euros par mois avec engagement. Les dirigeants du « Netflix du sport » ont entendu cette colère et ont proposé une offre flash en septembre afin de payer 19 euros par mois pendant un an pour visionner la Ligue 1.

De quoi redorer (un peu) l’image de DAZN, dont le nombre d’abonnés est néanmoins un secret très bien gardé. Quoi qu’il en soit, les patrons de la chaîne semblent satisfaits de ce début de saison comme l’a fait savoir le directeur général de DAZN, Brice Daumin, en marge de la présentation de la nouvelle saison du championnat français de basket. « On a fait un travail incroyable en quelques semaines pour le lancement de la Ligue 1 et le lancement de la Betclic Elite qui arrive. On est très contents de ce qu’on a fait ces dernières semaines. On est contents des retours des fans, des clubs sur l’approche éditoriale » a commenté le patron de DAZN avant de conclure.

Le patron de DAZN tire un premier bilan positif

« On a eu zéro bug. Les retours des fans et des clubs sont positifs. On construit dans la durée, parce qu’on est là pour plusieurs années. On se réjouit du démarrage. Maintenant, il faut ajuster. Il faut tirer les enseignements et faire évoluer quand il y a besoin de faire évoluer » a fait savoir Brice Daumin, heureux de voir que DAZN n’a pas été victime de gros bugs techniques, comme cela a pu être le cas d’autres chaînes au moment de leur lancement par le passé. Du côté de la chaîne, on espère simplement que la lutte contre le piratage continuera de s’intensifier dans les prochaines semaines, car il s’agit assurément de l’ennemi n°1 du DAZN dans sa quête de développement en France. Ce sujet est d’ailleurs une priorité de la Ligue de Football Professionnel, comme l’avait confié Vincent Labrune le jour de sa réélection à la présidence de l’instance.